Samedi, à Kiev, Liverpool et le Real Madrid se défient en finale de Ligue des Champions. Jürgen Klopp vient d’annoncer le groupe des 24 joueurs convoqués pour l’occasion.

Les forces vives des Reds sont présentes, de Mohamed Salah à Sadio Mané, en passant par Roberto Firmino et Virgil van Dijk. On notera aussi le retour d’Emre Can.

Le groupe :

Karius, Mignolet, Ward - Clyne, van Dijk, Lovren, Klavan, Moreno, Robertson, Alexander-Arnold, Phillips - Camacho, Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Jones, Woodburn - Firmino, Salah, Mané, Lallana, Ings, Solanke.