Demain soir, Manchester City se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté). Un match important pour les Citizens qui peuvent définitivement assurer leur première place dans le groupe F à la faveur d’un succès ou d’un match nul.

Pour cette rencontre importante, Pep Guardiola a dévoilé un groupe de 19 joueurs avec quelques forfaits de taille. Tout d’abord, celui de Bernardo Silva. Épatant en Premier League, le Portugais devrait manquer dans l’entrejeu. Le Belge Kevin De Bruyne est toujours absent comme l’attaquant brésilien Gabriel Jesus.

Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.

— Manchester City (@ManCity) 26 novembre 2018