Deux semaines après son revers contre Liverpool à Anfield (2-3, 1ère journée), le Paris Saint-Germain retrouvait le Parc des Princes ce soir face à l’Etoile Rouge de Belgrade, match comptant pour la 2e journée de Ligue des Champions. Et les Parisiens ont rapidement bouclé la rencontre. Après des tentatives de Mbappé (10e, 15e), Neymar débloquait la situation sur un coup franc direct (20e, 1-0). Quelques instants plus tard, l’international brésilien y allait même de son doublé sur un service dans la surface de Mbappé (22e, 2-0). Avec ce break, les joueurs de Thomas Tuchel continuaient leur travail mais Cavani ne trouvait pas le chemin des filets sur une belle tête sortie par Borjan (27e). Dix minutes plus tard, « El Matador » marquait enfin. Après un joli numéro, l’international uruguayen trompait la vigilance du gardien adverse grâce à une frappe du gauche légèrement déviée (37e, 3-0).

Déjà largement en avance, les champions de France ne s’arrêtaient pas là. Après une énorme opportunité pour Mbappé, Di Maria inscrivait à son tour un but. Sur une offrande de Meunier, l’Argentin poussait le ballon au fond des filets d’un extérieur du pied (42e, 4-0). Borjan évitait lui la catastrophe avant la pause (45e+1). Mais au retour des vestiaires, le scénario ne changeait pas. Après de nombreux assauts parisiens (49e, 51e, 53e), Areola s’employait pour la première fois et captait une frappe de Marin (64e). Mais le score s’aggravait derrière puisque Mbappé marquait à son tour après avoir bien suivi (70e, 5-0). Auteur de la première occasion du club serbe, Marin sauvait finalement l’honneur juste derrière (74e, 5-1). Neymar, qui a livré une magnifique prestation, clôturait le spectacle comme il l’avait entamé : en marquant sur un coup franc direct dans la lucarne (81e, 6-1). Largement supérieur, le PSG s’imposait donc 6-1 et lançait enfin sa saison européenne.