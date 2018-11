Le Paris Saint-Germain jouait sa tête en Ligue des Champions ce soir dans son antre du Parc des Princes face à Liverpool. Un choc au sommet qui tenait toutes ses promesses entre deux équipes très ambitieuses. Tout débutait parfaitement pour le Paris Saint-Germain avec un amour de ballon pour Edinson Cavani qui n’était pas transformé par l’attaquant uruguayen (1re). Les Franciliens continuaient sur leur lancée et Angel Di Maria (7e), Thiago Silva (8e) puis Kylian Mbappé (12e) mettaient Alisson Becker à contribution. Finalement, le PSG était récompensé pour ses efforts avec un but de Juan Bernat (1-0, 13e). En tête, la formation française poursuivait sur sa lancée et Neymar doublait la mise d’une frappe du pied gauche (2-0, 37e).

Cependant, l’équipe de Thomas Tuchel reculait dangereusement avant la mi-temps et Angel Di Maria fauchait Sadio Mané sur la gauche de la surface. L’arbitre n’hésitait pas et sifflait penalty (45e). James Milner se chargeait de le transformer et relançait la partie (2-1, 45e +1). Au retour des vestiaires, Marquinhos pensait marquer, mais son but de la tête était refusé pour un hors-jeu (48e). Suite à cela, le scénario du match n’était plus le même et Liverpool prenait le contrôle des opérations. Roberto Firmino plaçait notamment une tête qui manquait le cadre (60e). Pourtant, les meilleures opportunités étaient parisiennes où la vitesse et la percussion de Neymar et Mbappé faisaient des dégâts en contre (81e et 84e). Le score restait le même et le Paris Saint-Germain s’imposait 2-1 contre Liverpool. Les champions de France doublent donc leur adversaire du jour dans le groupe C et prennent un avantage sur les Reds pour la qualification.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

Retrouvez les notes dans quelques minutes sur Foot Mercato.