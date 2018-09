Mardi à 21 heures, le PSG entamera sa saison en Ligue des Champions sur la pelouse d’Anfield, face à Liverpool (à suivre sur notre live commenté). Une nouvelle campagne durant laquelle les Parisiens essaieront de faire mieux que les années précédentes et d’atteindre les demi-finales. Ils pourront, pour cela, compter sur le soutien des Français.

Selon un sondage Baromètre Odoxa Sport pour RTL et Groupama, le club de la capitale est favori dans cette compétition pour 24% des Français, chiffre qui atteint les 29% chez les amateurs de football, soit plus que pour toutes les différentes équipes en lice. Pour les autres clubs de l’Hexagone engagés, ce sera plus compliqué. 49% des Français voient tout de même Lyon se qualifier pour le tour suivant, 61% chez les amateurs de football. Côté monégasque, 40% des Français (48% chez les amateurs de foot) pensent que le club de la Principauté peut sortir de sa poule.