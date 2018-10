Match capital entre le PSV Eindhoven et Tottenham au Philips Stadion. Les deux équipes ont en effet perdu leurs deux premiers matches face aux autres ogres du groupe, le FC Barcelone et l’Inter Milan et n’avaient pas d’autre choix que de gagner pour continuer à croire à la qualification. Et c’est le PSV qui a mis la pression le premier, grâce à sa pépite Lozano. Le Mexicain a chipé le ballon à Alderweireld avant d’ajuster, avec un brin de chance, Hugo Lloris (1-0, 30e).

Mais les Spurs ont su réagir. D’abord par l’intermédiaire de l’ancien Parisien Lucas qui a bien repris un centre en retrait de Trippier (1-1, 39e). Puis par l’inévitable Harry Kane, servi sur un plateau par Eriksen, de la tête (1-2, 54e). Mais l’affaire se corsait avec l’expulsion de Lloris, totalement justifiée, pour une sortie hasardeuse et dangereuse hors de sa surface et un tacle sur Lozano. Heureusement pour les Spurs, le gardien numéro 2, Vorm, sortait le coup-franc tiré dans la foulée par De Jong. Mais le PSV ne lâchait rien et était récompensé de ses efforts en fin de match avec un but, de près, de De Jong (2-2, 87e). Ce nul n’arrange aucune des deux formations dans l’optique d’une qualification pour les huitièmes de finale.