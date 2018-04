Ce soir, la Juventus accueillait le Real Madrid pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Il ne fallait pas arriver en retard puisque Cristiano Ronaldo, bien servi par Isco, trouvait la faille dès la 3e minute (0-1, 3e). Vingt minutes plus tard, Higuain de la tête sur un coup franc de Dybala trouvait Keylor Navas, qui se détendait avec grâce. Enfin, en première période, Toni Kroos, après une remise sublime de Benzema, trouvait la barre (36e).

La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée pour les deux équipes, mais Ronaldo allait allumer la lumière. Suite à un contre, sur un centre de Dani Carvajal, CR7 s’élevait plus haut que tout le monde et envoyait une bicyclette dans la lucarne d’un Buffon impuissant (0-2, 64e). Ensuite, Dybala écopait d’un second carton jaune et se voyait exclu (66e) avant que Marcelo ne mette le troisième but des Merengues sur un service de CR7 (0-3, 72e).