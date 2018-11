Alors que les deux formations s’affrontent ce soir en Ligue des Champions, elles ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Et ce grâce à la victoire du Viktoria Plzen face au CSKA Moscou (2-1).

Effectivement, Romains et Madrilènes comptent cinq points d’avance sur les Tchèques et les Russes, qui n’ont plus qu’un match à disputer. La Roma et le Real Madrid vont donc se tirer la bourre pour la première place du groupe.