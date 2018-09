Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a réalisé un retentissant exploit en battant Manchester City (2-1). Mais ce succès a été entaché d’un triste événement avec la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo d’un supporter lyonnais effectuant un salut nazi dans les tribunes de l’Etihad Stadium. Ce vendredi, l’OL a publié un communiqué officiel précisant que l’individu avait été identifié et sanctionné.

« L’Olympique Lyonnais informe que l’individu auteur d’un comportement inexcusable, mercredi soir à Manchester, a bien été identifié par les services de sécurité du club et que son identité a été transmise aux services de police français et britanniques. L’Olympique Lyonnais condamne fermement de tels agissements et rappelle qu’il a immédiatement pris des mesures d’interdiction définitive du stade et de tous déplacements officiels organisés par le club, à l’encontre de cet individu, » précise notamment le communiqué. L’Olympique Lyonnais a également déposé plainte contre ce même individu.