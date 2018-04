Après ce match de folie entre la Juventus et le Real Madrid et ce 0-0 entre Séville et le Bayern, on connaît maintenant les quatre qualifiés pour les demi-finales de la compétition.

Il s’agit donc du Bayern Munich, du Real Madrid, de l’AS Roma et de Liverpool. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 13h. On aura quoi qu’il arrive deux belles affiches !