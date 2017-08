L’AS Monaco et le Paris SG connaissent désormais leur calendrier pour la phase de poules de Ligue des Champions. Les Rouge-et-Bleu débuteront par un déplacement à Glasgow le 12 septembre, tandis que le lendemain, le club de la Principauté ira défier le RB Leipzig en Allemagne.

Neymar et ses partenaires recevront le Bayern Munich le 27 septembre au Parc des Princes. Le retour à l’Allianz Arena aura lieu le 5 décembre. Monaco recevra Porto le 26 septembre avant de se déplacer au Dragão le 6 décembre.

Le calendrier du PSG :



Celtic vs Paris SG - 12 septembre

Paris SG vs Bayern Munich - 27 septembre

Anderlecht vs Paris SG - 18 octobre

Paris SG vs Anderlecht - 31 octobre

Paris SG vs Celtic - 22 novembre

Bayern Munich vs Paris SG - 5 décembre

Le calendrier de l’AS Monaco :



Leipzig vs AS Monaco - 13 septembre

AS Monaco vs FC Porto - 26 septembre

AS Monaco vs Besiktas - 17 octobre

Besiktas vs AS Monaco - 1er novembre

AS Monaco vs RB Leipzig - 21 novembre

FC Porto vs AS Monaco - 6 décembre