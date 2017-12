Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions vient de se terminer et on connaît désormais les huit affiches de ce tour avec au moins deux gros chocs à venir en milieu de semaine.

En effet, le PSG et le Real Madrid vont s’affronter, tout comme Chelsea et le FC Barcelone. On connaît déjà les dates et les horaires des rencontres. Les rencontres allers se joueront le 13,14, 20 et 21 février, tandis que les rencontres retours se joueront en mars. Le PSG ira à Madrid le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et recevra la formation espagnole le 6 mars.