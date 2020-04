L’UEFA doit trouver une solution pour terminer la Ligue des Champions et la Ligue Europa, toutes deux suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. L’instance qui régit le football européen aurait même déjà ficelé son plan. Sky Sport Italia a relayé ce vendredi le potentiel calendrier de la phase finale des deux compétitions, de la reprise jusqu’à la finale.

Concernant la Ligue des Champions, les quatre huitièmes de finale retour Juventus-Lyon, Bayern Munich-Chelsea, Manchester City-Real Madrid et Barcelone-Naples se tiendraient les 7 et 8 août. Les quarts de finales aller-retour pourraient eux avoir lieu entre le 11 et le 15 août, les demi-finales aller-retour entre le 18 et le 22 août et la finale le 29 août. Passons désormais à la Ligue Europa. La compétition reprendrait les 2 et 3 août par les deux huitièmes de finale aller qui n’ont pas encore pu se jouer (FC Séville- AS Rome et Inter-Getafe). Le cheminement est assez similaire à celui de la C1 et la finale prévue à Gdansk (Pologne) pourrait avoir lieu le 27 août. Enfin, la phase de poules de la Ligue des Champions 2020/2021 pourrait débuter le 20 octobre.

Les dates envisagées pour la suite des compétitions :

Ligue des Champions :

Huitièmes de finale retour : 7 et 8 août

Quarts de finale aller-retour : 11/12 août - 14/15 août

Demi-finales aller-retour : 18/19 août - 21/22 août

Finale : 29 août

Ligue Europa :

Huitièmes de finale aller-retour : 2/3 août - 6 août

Quarts de finale aller-retour : 10 août - 13 août

Demi-finales aller-retour : 17 août - 20 août

Finale : 27 août