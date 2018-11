Blessé le 20 octobre dernier lors du match entre le FC Barcelone et le FC Séville (victoire 4-2 des Catalans), Lionel Messi était de retour à l’entraînement mercredi dernier, où il a effectué une séance personnalisée. Soufflant le chaud et le froid depuis hier, le Barça a indiqué qu’il était bel et bien dans le groupe pour affronter l’Inter Milan après l’avoir annoncé absent dans la nuit via un tweet supprimé depuis.

La Pulga fait donc bien partie du groupe qui affrontera l’Inter à San Siro demain (21h, à suivre en direct sur notre site) mais bien malin qui pourra dire s’il sera aligné ou pas. Hormis l’absence de Samuel Umtiti, tout le monde est présent. On note la présence des Français Clément Lenglet et Ousmane Dembélé, en délicatesse avec son club en ce moment. Malcom, dans le même cas, figure également dans le groupe.