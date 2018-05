Remonter trois buts à domicile. L’AS Roma était condamnée à rééditer l’exploit réalisé face au FC Barcelone, face à Liverpool cette fois, pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. La tâche s’annonçait forcément difficile face à des Reds en pleine confiance et particulièrement efficaces face au but. Et ils prouvaient dès la 9e minute. Sadio Mané concluait parfaitement un service de Firmino après une perte de balle de Nainggolan (1-0, 9e). La Roma retrouvait vite de l’espoir, après un but contre-son-camp gag de Milner (1-1, 15e).

Malheureusement pour la Roma, Liverpool allait reprendre les devants, suite à un corner. Dzeko, gêné par Van Dijk, servait malgré lui Wijnaldum qui poussait sereinement le ballon de la tête (25e). Liverpool avait un pied et demi en finale. Mais la Roma, pour l’honneur, ne baissait pas les bras. Edin Dzeko égalisait à la 52e après une belle action d’El-Shaarawy (2-2, 52e). Puis en fin de rencontre, Nainggolan inscrivait le but de la victoire, à défaut de celui de la qualification, d’une superbe frappe du droit croisée (3-2, 86e). Et il doublait même la mise sur penalty (4-2, 93e). Première défaite de la saison en Ligue des Champions pour Liverpool, mais c’est bien le club de la Mersey qui affrontera le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions le 26 mai prochain.