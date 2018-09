Liverpool a fini par venir à bout du PSG 3-2 au terme d’une rencontre maîtrisée. Après une grosse première mi-temps, les Reds menaient d’un break avec des buts signés Sturridge (31e) et Milner sur penalty (36e). Meunier redonnait de l’espoir aux Parisiens juste avant la pause d’une reprise du gauche (40é).

Les Anglais poursuivaient leur grosse domination en seconde période et manquaient à plusieurs reprises de reprendre le large. Le PSG pensait même tenir le hold-up parfait en arrachant l’égalisation par Mbappé (83). C’était sans compter sur l’entrée de Firmino qui inscrivait un but de toute beauté dans les derniers instants (90é+2). Une victoire méritée pour Livepool et une prestation très inquiétante pour le club français.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.