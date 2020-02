Ce soir, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale après sa victoire sur le terrain du Real Madrid (2-1). Un succès qui s’est dessiné durant les dix dernières minutes de la rencontre et sur lequel est revenu Pep Guardiola.

« Non, rien n’est joué. S’il y a une équipe qui peut renverser les choses, c’est le Real Madrid. Nous avons encaissé un but quand nous traversions notre meilleure période et nous leur en avons marqué deux quand ils vivaient la leur. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, Courtois a été énorme. Nous avons eu un break de dix jours et j’en ai profité pour regarder tous les matches possibles du Real Madrid. J’ai donné beaucoup d’informations à mes joueurs. J’ai l’obligation de dire à mes joueurs ce qu’il va se passer », a-t-il déclaré en conférence de presse.