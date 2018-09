Sélectionneur de la Chine depuis octobre 2016, Marcello Lippi a longtemps exercé dans son pays natal l’Italie, et a notamment entraîné la Juventus (1994-1999, 2001-2004). Cet été, la Vieille Dame a recruté Cristiano Ronaldo, et l’international portugais a connu une première difficile avec son nouveau club en Ligue des Champions. CR7 a en effet été expulsé à la 29e minute. Interrogé par Tuttosport, le sélectionneur âgé de 70 ans a donc défendu le joueur de 33 ans, mais a également adressé un message à l’UEFA.

« C’est incroyable. L’UEFA est la seule grande organisation qui n’utilise pas la VAR pour un événement comme la Ligue des Champions qui, après la Coupe du monde, est le plus important. Et il peut donc se produire des épisodes comme celui de Valence (le carton rouge de Cristiano Ronaldo, ndlr). Depuis que le monde entier a vu et revu ce qui s’est passé, je lance une provocation à l’UEFA », a tout simplement lâché le technicien italien.