Thomas Meunier a immédiatement réagi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera le Real Madrid et le latéral belge du club de la Capitale n’a pas manqué de qualifier cette double affiche de « finale ».

« Finale avant l’heure ! #tôtoutard #Icicestparis "Pourquoi on a la poisse comme ça ?!" Mais bordel un peu d’optimisme c’est possible ? On est pas en 128eme de finale de coupe de France. Faudra quand même passer par là si on veut aller au bout », peut-on lire sur le tweet de Meunier. Pas sûr que le joueur ne participe à cette double confrontation, barré par Dani Alves lors des grands rendez-vous.