Samedi 26 mai aura lieu à Kiev la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Une rencontre entre le double tenant du titre et l’outsider qui retrouve le sommet du football européen. Ce lundi, l’UEFA a désigné l’arbitre officiel de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ce sera le Serbe Milorad Mažić. Cette saison, il a arbitré quatre matchs de l’UEFA Champions League et deux rencontres de l’UEFA Europa League. L’homme en noir sera assisté par ses compatriotes Milovan Ristić et Dalibor Djurdjević. Le quatrième officiel est le Français Clément Turpin.