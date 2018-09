Le Lyonnais Nabil Fekir et le Mancunien Paul Pogba font partie des quatre joueurs nommés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Lionel Messi et James Milner font également partie de la liste.

Le joueur de L’OL a marqué un but et a délivré une passe décisive lors de la victoire de son équipe 2-1 contre Manchester City. Paul Pobga a lui aussi fait une excellente première performance pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Il a marqué un doublé et délivré une passe décisive lors de la victoire de Manchester United 3-0 à Berne.