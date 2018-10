La deuxième journée de la Ligue des Champions a eu lieu mardi et mercredi. Nous vous avons d’ailleurs proposé ce jeudi notre équipe type sur notre site. Mais l’UEFA a également dévoilé la sienne.

Un onze où l’on retrouve trois joueurs de l’AS Roma, à savoir Florenzi, Ünder et Dzeko. Jordi Alba et Coutinho sont là côté barcelonais, contrairement à Lionel Messi, très bon face à Tottenham. En attaque, Dzeko est accompagné par Paulo Dybala et Neymar, tous les deux en grande forme.