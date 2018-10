Leader de son groupe, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse d’Hoffenheim pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas, interrogé par L’Équipe pendant que ses joueurs s’entraînaient lundi, se méfie tout particulièrement de l’écurie allemande. Pour le patron des Gones, un nul outre-Rhin serait déjà « un exploit remarquable ».

« Au regard de ce que j’ai entendu et du retour en forme d’Hoffenheim, le match nul serait véritablement un exploit, et c’est ce qu’on est venu faire. Ce n’est pas moi qui ai fait ces déclarations, j’ai simplement écouté, j’ai compris qu’effectivement ils avaient de grands moyens et de très grands joueurs, un entraîneur qui dirigera bientôt un grand club européen, peut-être même avant la fin de l’année. Et j’ai vu Schultz la semaine dernière avec l’Allemagne au Stade de France, il s’est promené sur son côté gauche. Oui, un match nul serait déjà un exploit remarquable. En tout cas, en démarrant le match demain à 9 heures, c’est Hoffenheim qui aura les faveurs du pronostic. On sait que ce sera terriblement difficile », a-t-il lancé. Les hommes de Bruno Genesio sont prévenus.