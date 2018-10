L’Olympique Lyonnais a de nouveau vécu un match tout en contraste sur la pelouse d’Hoffenheim en Ligue des Champions. Il a mené au score, puis encaissé deux buts, est revenu dans le match, a cru l’emporter avant d’encaisser un but dans le temps additionnel et de concéder finalement le match nul (3-3). De quoi enrager. Interrogé sur RMC Sport, le gardien portugais Anthony Lopes a livré sa déception à l’issue de la rencontre.

« C’est une déception. On tient le 3-2 jusqu’à la dernière minute. On avait montré du caractère mais ça se joue jusqu’à la dernière seconde. Je suis plus frustré et déçu d’avoir pris un point, car les 3 points nous tendaient les bras pour faire une belle opération. (...) Il a manqué la fin de match. (…) On doit être capable de tenir ce résultat de 3-2. Aujourd’hui, on a été plutôt bon dans l’ensemble », a-t-il jugé.