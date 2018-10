Jean-Michel l’avait annoncé avant la rencontre, ce qui avait fait bondir certains supporters lyonnais : un match nul serait déjà un résultat fantastique pour l’OL sur la pelouse d’Hoffenheim. Il a été obtenu mais il laisse un goût amer puisque l’OL menait 3-2 dans le temps additionnel, avant d’encaisser un but évitable. Pour autant, le président rhodanien préférait bien retenir le positif.

« On a fait un match fantastique. J’avais dit que si on faisait match nul ce serait un exploit car je connais la valeur d’Hoffenheim, une équipe fantastique. Faire nul alors que la victoire tendait les bras c’est décevant, mais il faut regarder globalement le match. J’ai l’impression qu’il y avait hors-jeu sur le 3e but. Il faudra sur les matches retours faire aussi bien, car ça représente un parcours sans défaite. On aura l’avantage de jouer 2 matches à domicile. On n’a pas perdu nos chances mais peut-être laisser passer une opportunité. (…) C’est une équipe vraiment ambitieuse, qui a su tirer parti d’un certain nombre d’opportunités. On était menés 2-1 avec une équipe physiquement extraordinaire. Elle m’a rappelé le Bayern de 2010. Il faut en tirer les leçons et regretter d’avoir laissé passer 3 points, qui nous auraient permis de voir la suite avec beaucoup d’optimisme », a lâché Aulas au micro de RMC Sport.

