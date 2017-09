Hier, José Mourinho, à la suite de la victoire de Manchester United contre le FC Bâle en Ligue des Champions (3-0), a expliqué que ses joueurs avaient joué comme lors d’un match sur PlayStation. Mais ce n’était pas un gentil propos.

Dès lors, le compte britannique de PlayStation a tenu a répondre avec ironie, mais en remettant le Portugais en place : « désolé José Mourinho, pas de bus à garer sur PlayStation, nous sommes là pour divertir ».

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation... we are here to entertain ! ⭐⭐⭐⭐⭐ https://t.co/l7BvKMtvsX

— PlayStation UK (@PlayStationUK) 13 septembre 2017