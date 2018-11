Ce soir, le Paris Saint-Germain a réalisé une grande performance en s’imposant contre Liverpool (2-1). Un succès important pour les Franciliens qui prennent une option pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Interrogé par RMC Sport à l’issue de la rencontre, Thiago Silva n’a pas caché ses émotions : « c’est fatiguant » a-t-il lancé totalement exténué avant de poursuivre : « le plus important c’est qu’on a joué vraiment comme une équipe, l’ambiance était fantastique. On a travaillé pour le gagner. C’était compliqué on est tous content pour la victoire, mais surtout pour notre façon de jouer. On a démontré que c’était possible d’élever notre niveau. »

Satisfait du résultat, Thiago Silva a parfaitement joué son rôle de capitaine en restant concentré sur la suite de la compétition. Pour lui, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain n’est pas qualifié et jouera sa place en huitièmes de finale contre l’Étoile Rouge de Belgrade : « parfois les gens vont parler c’est le foot, mais il faut se concentrer sur notre travail. Il faut continuer pour la qualification et jouer à Belgrade. Liverpool a perdu 2-0 chez eux. Il faut jouer bien là-bas. Tout est possible. » Le rendez-vous est donné.