Après une défaite contre Liverpool (2-3) et une victoire face à l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1), le Paris Saint-Germain défiait le Napoli ce soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Alors que les champions de France allaient s’incliner, Angel Di Maria a sauvé les siens d’une belle frappe (2-2). Après la rencontre, le latéral belge Thomas Meunier est revenu sur la performance des Parisiens au micro de RMC Sport.

« Le PSG miraculé ? Le problème, c’est qu’on a joué une mi-temps. En première mi-temps, on n’a pas été disciplinés, tout ce qui était demandé tactiquement, on était un peu à côté, on l’a mal fait. (…) On a vu un PSG à deux visages. On a joué contre une très bonne équipe de Naples, à ne pas sous-estimer, a d’abord expliqué le joueur de 27 ans, avant d’enchaîner. Juste le problème, c’est que l’attitude vient avec la qualité du jeu, l’intensité l’envie, et en première mi-temps, ça ne s’est pas senti. Tu joues sur un faux rythme et tu t’agaces. On l’a vu en deuxième mi-temps, le langage corporel était beaucoup plus positif parce que tu domines, tu as le ballon. (...) On va aller là-bas pour la victoire, comme on le fait à chaque fois. »