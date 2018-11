Le 28 novembre prochain, le Paris Saint-Germain affrontera Liverpool dans son Parc des Princes (match commenté en direct sur notre site) pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre vitale pour les Rouge-et-Bleu, obligés de l’emporter pour espérer se qualifier. Sauf que les hommes de Thomas Tuchel pourraient devoir se mesurer aux Reds sans Neymar ni Kylian Mbappé dans le pire des cas. Mais pour Marco Verratti, l’optimisme est de rigueur.

« Les quatre premières journées ont démontré que notre groupe est très difficile et que tout se décidera au dernier moment. Un de ces trois clubs sera éliminé et nous ne voulons pas que ça soit nous. Nous aurons un match difficile à la maison contre Liverpool, mais nous avons confiance. N’oublions pas que nous avons notre destin entre nos mains et si nous remportons les deux derniers matches, nous serons qualifiés. Nous devrons arriver sur le terrain déterminés et concentrés parce que mercredi prochain, ce sera comme une finale », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Il Corriere hello Sport.