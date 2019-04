Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict. Ainsi, Liverpool a dominé Porto (2-0), Tottenham s’est offert Manchester City (1-0), l’Ajax Amsterdam et la Juventus se sont séparés sur un nul (1-1) tandis que le Barça l’a emporté contre Manchester United (0-1).

Et après ces quatre rencontres, Roberto Firmino a été élu joueur de la semaine par l’UEFA. Le Brésilien a régalé contre les Portugais et il s’est offert un but et une passe décisive.