Vainqueur de l’Euro 1980 avec l’Allemagne, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, Uli Stielike, s’est exprimé sur la futur confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. L’actuel entraîneur du Tianjin TEDA enthousiaste déjà pour cette grosse affiche comme il l’a expliqué dans As : « Dommage qu’ils soient confrontés maintenant parce que ça aurait été une finale fantastique. Bayern-Madrid aurait dû être la finale. Et d’ailleurs, cela n’est jamais arrivé. »

Appelé à donner son avis sur cette rencontre, il a donné sa préférence aux Allemands : « Je vois le Bayern plus stable, sans aucun doute. Il a déjà gagné son championnat. Il en a mis six à Leverkusen sur son terrain, et est une équipe de premier plan dans notre ligue ... La saison du Bayern est jusqu’à ce moment impressionnant. »