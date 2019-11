Mardi soir, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions avec un match contre le Real Madrid au Stade Santiago Bernabeu (21h, à suivre en direct sur notre site). Une rencontre durant laquelle le club de la capitale tentera de verrouiller sa première place du groupe A, après avoir réalisé un sans faute ces derniers mois (4 victoires en autant de matches). Dernièrement, la formation de Thomas Tuchel a d’ailleurs disposé à deux reprises du Club Bruges (5-0 en Belgique, 1-0 au Parc des Princes).

Et les champions de France viennent d’être rattrapés par l’UEFA concernant le match aller qui s’est disputé le 22 octobre dernier au Jan Breydel Stadion. Pour le comportement de ses supporters, qui ont utilisé des feux d’artifice notamment, le Paris Saint-Germain a écopé d’une amende de 50 000 euros. De plus, le club parisien a reçu une autre sanction avec sursis et une période probatoire d’une année : l’interdiction de vendre des billets à ses supporters pour un match à l’extérieur, ce qui signifie plus clairement une rencontre sans ses fans. Les supporters parisiens seront donc suivis de près lors des prochaines rencontres européennes.