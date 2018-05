En route vers une troisième Ligue des Champions de rang, le Real Madrid va devoir prendre le meilleur sur Liverpool. Une rencontre durant laquelle deux tricolores pourraient avoir leur mot à dire. Attendu au côté de Sergio Ramos en défense, Raphaël Varane a parlé de son coéquipier Karim Benzema pour Marca. Conscient des qualités de son coéquipier, l’ancien Lensois a hâte de le voir à l’oeuvre : « Il possède toujours la même envie, il est très concentré sur ce match. Il sait que la saison se joue dans cette rencontre, comme tout le monde, je le vois en bonne forme. »

Pour le défenseur central, Karim Benzema peut marquer de son empreinte cette finale et l’ensemble de l’effectif croît en lui : « Il a la capacité de jouer pour les autres et de décider de l’issue d’un match comme l’année dernière contre l’Atlético. Karim est très talentueux et il a la confiance de tous, donc il peut aussi jouer et s’il le fait, il le fera bien, j’en suis sûr. Il n’a pas à prouver sa qualité, tout le monde la connaît, il ne pense qu’à ce match qui est celui de la saison. »