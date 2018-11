C’est simple. Le vainqueur de ce duel entre l’Angleterre et la Croatie était qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations. En cas de nul, c’est l’Espagne qui se qualifiait. Et au final, ce sont les Anglais qui ont pris les trois points sur la pelouse de Wembley (2-1) et assurent donc leur qualification. Les Three Lions se créaient les meilleures occasions, avec un Raheem Sterling très dangereux dans les derniers mètres, mais les Croates tenaient bien, et les deux équipes revenaient au vestiaire sur ce score de 0-0.

Au retour des vestiaires, les troupes de Gareth Southgate continuaient de dominer les débats, tant en termes de possession que d’occasion... Mais c’est Kramaric qui allait faire trembler les filets en premier. Du point de penalty, le Croate pivotait plusieurs fois avant d’enchaîner sur une frappe déviée par Dier, qui a terminé sa course au fond des filets de Pickford (0-1, 57e). Sacré coup de théâtre à Wembley ! Les locaux peinaient ensuite à réagir, et il fallait attendre la 78e pour que Lingard égalise (1-1), suite à un cafouillage dans la surface après une touche longue. La fin de match était passionnante, et les Anglais sortaient même un ballon sur leur ligne (82e) ! Harry Kane mettait finalement les siens devant à la réception d’un coup franc (2-1, 85e). Le score en est resté là, et la Croatie est reléguée en D2 !