Ce soir, l’Italie et le Portugal se sont quittés dos à dos en Ligue des Nations. Outre ce choc, deux autres rencontres avaient lieu ce soir. Tout d’abord, l’Écosse a administré une véritable fessée à l’Albanie (4-0). Ryan Fraser a ouvert le score (14e) et Mërgim Mavraj a été expulsé rapidement (21e). S’en est suivi un penalty transformé par l’ancien Marseillais Steven Fletcher (45e +2).

James Forrest s’est ensuite offert un doublé en seconde période (55e et 67e). L’Albanie est sûre d’être troisième et l’Écosse s’offre une finale pour la montée contre Israël. La Roumanie affrontait la Lituanie dans la seconde rencontre. Un match à sens unique avec un but précoce de George Puscas (7e) et une réalisation de l’inépuisable Claudiu Keserü (47e). Nicolae Stanciu (65e) a donné du relief à ce succès roumain (3-0). La Lituanie a même terminé à 10 avec l’expulsion Arvydas Novikovas dans les ultimes instants (88e). La Lituanie est reléguée en Ligue D.