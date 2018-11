Dans le groupe 3 de la Ligue A de Ligue des Nations, l’Italie (2e) recevait à San Siro le Portugal (1er) dans un match décisif pour la première place qualificative pour le Final Four de la compétition. Après un match aller remporté par les Portugais (1-0), la Nazionale avait à cœur de prendre la tête du classement devant son adversaire du jour, qui comptait un match en plus. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas trouvé la faille et le tableau d’affichage n’a jamais changé à San Siro (0-0).

Pourtant, la première période était en faveur des locaux, avec une totale maîtrise des débats. Le gardien de la Seleção, Rui Patricio, devait s’interposer par deux fois, d’abord à la 5e minute sur une frappe lourde de Lorenzo Insigne, puis une demi-heure plus tard devant Ciro Immobile (35e). Au retour des vestiaires, l’Italie continuait à dominer, privant le Portugal de ballons. Mais les joueurs de Roberto Mancini ne marquaient pas et baissaient de rythme. Les Portugais en profitaient à la 74e, mais la frappe de João Mario n’était pas cadrée, puis à la 76e, Carvalho trouvait Donnarumma sur son chemin. Insigne réagissait à la 84e, mais sa frappe passait à côté. L’Italie concédait donc le nul et laissait la première place du groupe au Portugal, que l’on retrouvera en juin prochain, pour le Final Four. La Nazionale, elle, reste deuxième et évoluera toujours en Ligue A lors de la prochaine édition.