Si l’équipe de France a pris le meilleur sur l’Allemagne (2-1), d’autres rencontres de Ligue des Nations avaient lieu ce soir. Il y avait notamment un duel important entre l’Ukraine et la République Tchèque. Vainqueur de ses deux premiers matches, la sélection d’Andriy Shevchenko a continué sur sa lancée en disposant de la République Tchéque. Une victoire précieuse (1-0) puisqu’elle permet aux Zhovto-Blakytni de rejoindre la Ligue A. Sur la pelouse de l’Irlande, le Pays de Galles s’est également mis en évidence.

Avec un but d’Harry Wilson (58e), les hommes de Ryan Giggs prennent la tête de leur poule devant le Danemark en s’imposant 1-0. Pour l’Irlande c’est plus compliqué et le spectre de la relégation est présent. En Ligue C, la Norvège revient à la hauteur de la Bulgarie suite à un succès 1-0 sur ces derniers. Dans le même groupe, la Slovénie a arraché un match nul contre Chypre (1-1). Enfin en Ligue D, la Géorgie a obtenu sa promotion à l’échelon supérieur aux dépens de la Lettonie (3-0). Gibraltar remporte de son côté face au Liechtenstein (2-1) le deuxième match de son histoire dans une compétition.

Les matches de la journée :

Ligue B

Ukraine 1-0 République Tchèque : Ruslan Malinovskyi (43e) pour l’Ukraine

Irlande 0-1 Pays de Galles : Harry Wilson (58e) pour le Pays de Galles

Ligue C

Norvège 1-0 Bulgarie : Mohamed Elyounoussi (31e) pour la Norvège.

Slovénie 1-1 Chypre : Nejc Skubic (83e) pour la Slovénie ; Fotios Papoulis (37e) pour Chypre

Ligue D

Kazakhstan 4-0 Andorre : Yerkebulan Seidakhmet (21e), Baurzhan Turysbek (39e), Josep Antonio Gomes (61e, CSC) et Roman Murtasajew (74e) pour le Kazakhstan

Arménie 4-0 Macédoine : Marcos Pizzelli (12e), Yura Movsisyan (67e), Gevorg Ghazaryan (81e) et Henrikh Mkhitaryan (90e +4) pour l’Arménie

Lettonie 0-3 Géorgie : Jaba Kankava (8e), Valerian Gvilia (29e) et Giorgi Chakvetadze (61e) pour la Géorgie

Gibraltar 2-1 Liechtenstein : George Cabrera (61e) et Joseph Chipolina (66e) pour Gibraltar ; Dennis Salanovic (15e)