La sixième et ultime journée de Ligue des Nations se poursuit et l’Autriche se déplaçait en Irlande du Nord pour un match sans enjeu. En effet, les coéquipiers de David Alaba étaient maintenus tandis que les locaux étaient déjà relégués. Pas en dilettante pour autant, Das Wunderteam a ouvert le score par l’intermédiaire de Xaver Schlager (49e) mais Corry Evans a égalisé peu de temps après (57e). Finalement, Valentino Lazaro a donné la victoire à l’Autriche en fin de match (90e +3).

L’issue du groupe 2 de la Ligue D se jouait en parallèle. Leader, la Biélorussie a composté son billet pour la Ligue C avec une victoire 2-0 face à Saint-Marin. Stanislav Dragun (8e) et Anton Saroka (52e) ont infligé une sixième défaite en autant de rencontres à la Serenissima. Enfin, la Moldavie et le Luxembourg se sont quittés sur un match nul 1-1.

Les matches de 18 h :

Ligue B :

Irlande du Nord 1-2 Autriche : Corry Evans (57e) pour l’Irlande du Nord ; Xaver Schlager (49e) et Valentino Lazaro (90e +3) pour l’Autriche

Ligue D :

Moldavie 1-1 Luxembourg : Radu Ginsari (58e) pour la Moldavie ; Stefano Bensi (70e) pour le Luxembourg

Saint Marin 0-2 Biélorussie : Stanislav Dragun (8e) et Anton Saroka (52e) pour la Biélorussie