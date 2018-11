Ce dimanche soir avaient lieu les deux matches du groupe 2 de la Ligue C. Le leader, la Finlande, se déplaçait en Hongrie. Face à des Finlandais assurés d’être promus, les Hongrois espéraient terminer en beauté dans cette poule. Et tout démarrait bien pour les locaux puisque Szalai ouvrait le score (1-0, 29e), avant que Nagy ne double la mise (2-0, 37e). Dans un match dominé largement par la Hongrie, les hommes de Marco Rossi s’imposaient 2-0 et terminaient 2e du groupe derrière la Finlande.

Dans l’autre affiche, la Grèce affrontait l’Estonie, bon dernier du groupe avec seulement un point. Et s’ils partaient évidemment favoris, les coéquipiers de Kostas Mitroglou, sur le banc, ont été surpris par leurs adversaires (0-1). En effet, Konstantinos-Vassilios Lambropoulos marquait contre son camp avant la pause (0-1, 44e), un but que n’auront jamais réussi à rattraper les Grecs, qui terminent donc 3e. Cependant, avec 9 points, ces derniers sont assurés de ne pas descendre en Ligue D. De son côté, l’Estonie évoluera dans la division inférieure l’année prochaine.

Les résultats du soir :

Grèce 0-1 Estonie : but de Lambropoulos (CSC, 44e) pour l’Estonie.

Hongrie 2-0 Finlande : buts de Szalai (29e) et Nagy (37e) pour la Hongrie.