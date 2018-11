Match au sommet dans le groupe 4 de la Ligue C, le choc entre la Serbie et le Monténégro s’annonçait fort intéressant et il a tenu toutes ses promesses. Mieux rentrés dans la rencontre, les Aigles Blancs ont pris les devants avec une réalisation rapide d’Adem Ljajic (1-0, 30e). Dans la foulée, Aleksandar Mitrovic s’est chargé de doubler la mise (2-0, 32e).

Acculé, le Monténégro continuait de subir. A l’heure de jeu, Stefan Mugosa pensait réduire le score de la tête, mais son but était refusé pour hors-jeu. Finalement, il parvenait à marquer quelques minutes plus tard (2-1, 70e). Survolté, le Monténégro poussait mais cela ne suffisait pas. Avec cette victoire, la Serbie a pris une option pour la promotion en Ligue B.