Pendant que les Pays-Bas ont arraché le nul en Allemagne 2-2 et parvenaient à se hisser dans le Final Four aux dépens des Bleus, le Danemark a dû se contenter du match nul 0-0 à domicile face à l’Irlande. Les Danois terminent tout de même premiers de leur Ligue B et montent à l’échelle supérieure.

En Ligue C, la Bulgarie a fait match nul chez elle face à la Slovénie 1-1 et laisse la Norvège, vainqueur 2-0 à Chypre, monter dans la division au-dessus. Enfin, en Ligue D, l’Arménie n’a pas réussi à aller gagner au Liechtenstein et doit concéder le nul 2-2. C’est donc la Macédoine qui monte d’une ligue après sa victoire 4-0 sur Gibraltar.

Les résultats du soir :

Ligue A :

Groupe 1 :

Allemagne 2 - 2 Pays-Bas : Werner (9e), Sané (20e) ; Promes (86e), Van Dijk (90e+1). Voir ici.

Ligue B :

Groupe 1 :

République Tchèque 1 - 0 Slovaquie : Schick (32e).

Groupe 4 :

Danemark 0 - 0 Irlande.

Ligue C :

Groupe 3 :

Bulgarie 1 - 1 Slovénie : Ivanov (68e) ; Zajc (75e).

Chypre 0 - 2 Norvège : Kamara (36e, 48e).

Ligue D :

Groupe 4 :

Liechtenstein 2 - 2 Arménie : Buchel (44e), Hasler (47e) ; Adamyan (9e, 85e).

Macédoine 4 - 0 Gibraltar : Bardhi (27e), Nestorovski (67e, 80e), Trajkovski (90e+2).