Alors que le tirage des groupes pour les qualifications à l’Euro 2020 a été effectué ce dimanche à Dublin, l’UEFA a aujourd’hui, dans la capitale irlandaise, dévoilé les affiches du prochain Final Four de la Ligue des Nations, qui aura lieu au Portugal à Guimarães et à Porto, du 5 au 9 juin 2019. Le Portugal, la Suisse, l’Angleterre et les Pays-Bas, qui ont tous terminé premiers de leur poule dans la Ligue A, sont en lice.

La première demi-finale verra s’affronter le pays hôte de cette phase finale, le Portugal, face à la sélection suisse, qui a fini devant la Belgique dans son groupe. La deuxième rencontre opposera donc les Three Lions, qui se sont extirpés d’une poule composée de la Croatie et l’Espagne, aux Oranjes qui ont pris le dessus sur la France et l’Allemagne. La première demi-finale se jouera le 5 juin, la deuxième le lendemain. La finale et la "petite" finale se joueront le 9.