Le quotidien sportif argentin Olé révèle que deux émissaires du FC Barcelone étaient dans les tribunes du Monumental pour assister à la demi-finale aller de Copa Libertadores entre River Plate et Grêmio Porto Alegre (0-1).

D’après les informations du journal, les deux observateurs culés ont fait le déplacement pour voir deux jeunes talents des Millonarios : le milieu de terrain Exequiel Palacios (20 ans) et le défenseur Gonzalo Montiel (21 ans). Les deux jeunes hommes possèdent des clauses libératoires fixées à 15 M€ et sont également surveillés de près par l’AC Milan et l’Inter Milan.