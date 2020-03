Face à la blessure longue durée de son avant-centre Luis Suarez (33 ans), le FC Barcelone a activement recherché un attaquant disponible sur le marché des transferts en janvier dernier. Les dirigeants catalans ont finalement échoué dans leur quête. Ils ont même vu Ousmane Dembélé (22 ans) rechuter début février et être à son tour absent pendant de longs mois. Ce qui a conduit le Barça à recruter Martin Braithwaite (28 ans) en tant que joker médical le 20 février.

Ce mardi, Sport Bild révèle que les Blaugranas ont tenté de s’attacher les services d’Alassane Pléa (27 ans) au cours du mercato hivernal. Le FC Barcelone a offert entre 40 et 50 millions d’euros au Borussia Mönchengladbach pour l’ancien Lyonnais et Niçois. Un montant jugé insuffisant par le club allemand, précise le quotidien sportif outre-Rhin. De plus, l’international français (1 sélection), auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 22 matches de Bundesliga cette saison, était jugé essentiel (et irremplaçable en janvier) par Gladbach.