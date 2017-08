Neymar (25 ans) parti au Paris SG, le FC Barcelone se cherche des renforts offensifs. Et visiblement, Ousmane Dembélé (20 ans) fait office de priorité pour les Blaugranas. Selon les informations de L’Équipe, le clan de l’international tricolore (7 sélections, 1 but) du Borussia Dortmund est tout proche d’un accord avec les Catalans.

Une fois un terrain d’entente définitivement trouvé avec l’ancien Rennais et ses conseillers, les pensionnaires du Camp Nou devraient rapidement initier les négociations avec le BVB. Pour rappel, le Real Madrid s’est également positionné sur ce dossier. « Si je dois penser à tout ce qui pourrait arriver de néfaste, je dormirais mal la nuit. J’essaie de ne pas y penser. Pour l’instant, ce n’est pas un problème », déclarait tout récemment le coach du club de la Ruhr Peter Bosz. Les dossiers Kylian Mbappé (AS Monaco) et Philippe Coutinho (Liverpool) restent néanmoins ouverts en parallèle du côté du Barça. Une décision finale pourrait intervenir ce lundi selon nos informations.