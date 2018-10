Le FC Barcelone a présenté ce mardi son bilan économique pour la saison 2017/18 et son budget prévisionnel pour l’exercice 2018/19. Et si le club catalan est celui qui génère le plus de revenus au Monde avec 914 M€ récoltés et 960 M€ espérés dans un an ! Mais si le Barça encaisse beaucoup, il dépense aussi énormément.

On apprend ainsi que la direction blaugrana a tablé sur une masse salariale (salaires + amortissements) à hauteur de 588 M€, soit 61% du total des revenus espérés. Il faut dire que, ces derniers mois, les pensionnaires du Camp Nou ont prolongé Lionel Messi, Samuel Umtiti ou encore Sergio Busquets.