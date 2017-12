Cinquième joueur le plus ancien du FC Barcelone (arrivé en 2010), et deuxième plus vieux (derrière Iniesta), Javier Mascherano, 33 ans, n’a jamais été aussi proche d’un départ du Camp Nou. Alors qu’il a exprimé récemment son envie de partir, le club catalan chercherait à le garder, notamment en raison de la blessure de Samuel Umtiti jusqu’en février prochain.

Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le défenseur central argentin est dans le viseur du Hebei China Fortune Football Club. Le club chinois proposerait 5 millions d’euros, mais les dirigeants du Barça en réclameraient 10 millions. Affaire à suivre...