Au sortir d’une victoire écrasante du FC Barcelone face à l’Espanyol dans le Derby de Catalogne (4-0), durant lequel Lionel Messi a inscrit un doublé, l’entraîneur blaugrana a encensé son capitaine. « C’était extraordinaire. Ce qu’il nous apporte et ce qu’il fait à l’adversaire. Si quelqu’un est capable de faire un tour de passe-passe, c’est bien lui, mais je n’y ai pensé à aucun moment. C’est étonnant qu’il ne fût pas parmi les favoris pour gagner le Ballon d’Or », a déclaré le coach Ernesto Valverde après la rencontre, dans des propos rapportés par AS, regrettant quelque peu le résultat de ce prix, qui est revenu au Croate du Real Madrid Luka Modric.

Certains joueurs du Barça, dont Jordi Alba, se sont exprimés sur ce Ballon d’Or, quelque peu controversé. Sans surprise, ce dernier ne comprenait pas pourquoi le fameux trophée individuel n’a pas été décerné à la Pulga, déjà quintuple vainqueur. « Messi est un joueur unique », a-t-il confié, toujours relayé par le quotidien sportif espagnol. « Modric est l’un des meilleurs au monde, mais si nous parlons du meilleur joueur du monde, c’est Leo. La vérité, c’est que je ne le regarde même plus. Ni le Onze de l’année, ni le Ballon d’Or. Je le dis honnêtement. Pas parce qu’il joue dans mon équipe. Il est vrai que Modric le mérite, mais Xavi et Iniesta le méritaient aussi et ils ne l’ont pas reçu. Le meilleur joueur du monde est Messi avec beaucoup de différence par rapport au reste. »