Pas de doutes : le Barça ne compte pas se défaire d’Ousmane Dembélé, un temps annoncé comme potentiel partant cet été. Le quotidien Mundo Deportivo explique que le Français est le « grand pari » du Barça 2018/2019, et que le club va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse briller pour sa deuxième saison en Catalogne.

La confiance du Barça est totale, et le transfert (finalement avorté) d’Antoine Griezmann était annoncé comme futur joueur catalan n’aurait rien changé. Au sein du club, on estime que la nomination d’Eric Abidal devra également favoriser le développement et l’encadrement du joueur.