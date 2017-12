Ce n’est plus un secret : le FC Barcelone rêve d’Antoine Griezmann. L’avant-centre français de 26 ans est sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en 2022, mais son futur avec les Colchoneros s’assombrit de plus en plus. Moins décisif que d’habitude (7 buts toutes compétitions confondues), l’international français pourrait passer un cap.

Et selon les informations de CCMA, les 100 millions d’euros réclamés par l’Atlético n’intimident pas les dirigeants du Barça, qui voient même une bonne affaire puisque le prix est inférieur à ceux de Neymar, Paul Pogba ou encore Ousmane Dembélé. Et Griezmann, pisté aussi par Manchester United, préférerait fouler la pelouse du Camp Nou.